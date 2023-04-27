Четверг, 27 Апреля 2023 13:46

АрмИнфо. В настоящее время как по линии российского миротворческого контингента "на земле", так и на политическом уровне предпринимаются необходимые усилия для урегулирования ситуации вокруг Бердзорского/Лачинского коридора, и возвращению в русло трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года. Об этом 27 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать призыв Еревана к Москве выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению.

Она напомнила, что Россия четко изложила свою позицию о происходящем в коридоре в заявлении от 24 апреля.

"Считаем важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок", - добавила Захарова.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.