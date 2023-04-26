Среда, 26 Апреля 2023 18:35

АрмИнфо.В Арцахе президентская форма правления будет заменена полупрезидентской формой. Комиссия Национального Собрания Арцаха на заседании 26 апреля выдала положительное заключение по представленному президентом проекту Конституции Республики Арцах.

Заместитель руководителя администрации президента Арцаха Жирайр Мирзоян отметил, что проектом предлагается преобразовать систему правления путем перехода от президентской системы правления к

полупрезидентской системе правления, принимая во внимание императив обеспечения безопасности государства, а также необходимость обеспечения гибкости системы государственного управления в чрезвычайных ситуациях.

Проект предлагает урегулировать отношения, связанные с непрямыми выборами президента Республики в исключительных случаях. Также предлагается сохранить за Национальным собранием право избирать президента Республики в период действия военного положения, определив порядок осуществления этих полномочий.

Проект был одобрен комиссией 4 голосами <за>. Он будет представлен в первом чтении на очередной сессии НС.