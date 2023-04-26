Среда, 26 Апреля 2023 15:04

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын оправдал незаконную установку Азербайджаном контрольно- пропускного пункта (КПП) на дороге Горис-Степанкерт в Бердзорском/Лачинском коридоре.

Так, Калын заверил, что "Нагорный Карабах- это якобы Азербайджан", позабыв, что Арцах самоопределился еще более 30 лет назад по всем процедурам выхода из состава Советского союза.

"Речь идет о территориальной целостности Азербайджана, и привносить сюда другие смыслы не будет способствовать вкладу в процесс", - сказал Калын.

Затем он заговорил о каких-то гарантиях, предоставленных "Азербайджаном армянам", проживающим в Степанакерте и его окрестностях. "Азербайджан предложил модель безопасности их жизни и имущества, которую мы считаем одной из главных опор мирного процесса", - добавил он, позабыв рассказать о том, как Азербайджан практически 140 дней терроризирует мирное население Арцах, обстреливает мирных жителей, проводящих сельхозработы, отключал свет и газ в холодных зимних условиях.

В заключение он еще раз подчеркнул, что мирное соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, принесет Еревану большую экономическую выгоду и окажет влияние на ее отношения с Турцией.

Добавим также, что сегодня в ответ на требование МИД Канады к Азербайджану разблокировать Бердзорский коридор, вражеская сторона выступила с очередным нелепым заявлением, заверив, что якобы коридор открыт.

В МИД АР заявили, что "погранично-контрольный пункт пропуска будет регулировать режим въезда-выезда на дорогу с границы".

При этом в МИД АР добавили, что "соответствии с обязательствами по трехстороннему заявлению, в рамках этой дополнительной меры, гарантирующей безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге со стороны Азербайджана", меж тем позабыв, что азербайджанских ВС вообще не должно быть в этом коридоре в рамках вышеуказанного заявления.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.