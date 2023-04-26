Среда, 26 Апреля 2023 13:34

АрмИнфо. Новым командующим российским миротворческим контингентом в Арцахе стал генерал-полковник Александр Ленцов.

Он сменил на этом посту генерал-майора Александра Волкова. Последний был смещен с должности после того, как азербайджанская сторона незаконно установила контрольно- пропускной пункт в Бердзорском/Лачинском коридоре - в зоне ответственности РМК.

Генерал Ленцов до этого назначения занимал должность советника министра обороны России, а до 2020 года был заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

Участвовал в боевых действиях в Афганистане: начав с командира роты, прошёл путь до комбата 234-го парашютно-десантного полка. В Югославии находился в качестве командира подразделения российских миротворцев в Боснии.

Кроме того, принял участие в обеих Чеченских войнах, а также боевых действиях в Южной Осетии в 2008 и на Украине в 2014-2015 годах. А в 2016 занимал должность заместителя командующего группировки войск (сил) ВС РФ по комендатурам в Сирии.

Как сообщают СМИ, сейчас со стороны российского генералитета в Нагорном Карабахе находится как переговорщик Ленцов, так и экс-командующий группировкой V российских войск в зоне СВО генерал Мурадов.