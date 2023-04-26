Среда, 26 Апреля 2023 13:23

АрмИнфо. Выражаем серьезную озабоченность в связи с установкой Азербайджаном КПП в Бердзорском/Лачинском коридоре 23 апреля 2023 г. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Делегации по связям с Южным Кавказом, депутата Европарламента Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении, депутата Европарламента Андрея Ковачева и постоянного докладчика Европейского парламента по Азербайджану, депутата Европарламента Желяны Зовко, о вопиющем несоблюдении Азербайджаном своих международных обязательств в отношении Лачинского коридора.

Евродепутаты подчеркнули, что эти действия Азербайджана могут иметь возможные негативные последствия и рассматриваться как явное нарушение заявления о прекращении огня от 9 ноября. 2020 г., а также акт неуважения к имеющему обязательную силу постановлению Международного суда ООН от 22 февраля 2023 г., предписывающему Азербайджану "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору как в направления".

"Напомним, что азербайджанская блокада коридора продолжается с 12 декабря 2022 года, что в сою очередь создает гуманитарные трудности для населения Нагорного Карабаха и значительно подрывает перспективы мира. Недавние действия еще больше усугубляют ситуацию. Мы призываем Баку немедленно изменить курс и взять на себя обязательства по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и соблюдению международных обязательств и норм. Европейский союз по-прежнему готов помочь сторонам в урегулировании всех их разногласий посредством переговоров", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-

Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом"