Среда, 26 Апреля 2023 13:22

АрмИнфо. Госдеп США глубоко обеспокоено созданием контрольно-пропускного пункта в Бердзорском/Лачинском коридоре. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель в ответ на вопрос, можно ли сказать, что переговоры высокопоставленных американских чиновников в Баку и Ереване не увенчались успехом, на фоне последних процессов.

Представитель Госдепа США напомнил, что этот вопрос на Южном Кавказе находится в центре внимания госсекретаря.

"Мы говорили на выходных, что ведомство глубоко обеспокоено созданием КПП в Лачинском коридоре. Откровенно говоря, это подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы считаем, что должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговля по Лачинскому коридору. Старший советник Боно, помощник госсекретаря Хоган, госсекретарь - мы продолжим активно заниматься этим", - добавил Патель.

Он также отказался вдаваться в подробности дипломатических оценок на местах или в особенности переговоров в Баку и Ереване.