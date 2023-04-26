Среда, 26 Апреля 2023 13:15

АрмИнфо. Сегодня, в 10:00, гражданский самолет L- 410 совершил испытательный полет из Капанского аэропорта <Сюник> в направлении Капан -Ереван-Капан.

Как сообщает Аппарата Сюникской областной администрации, самолет уже успешно приземлился в аэропорту Капана.

Напомним, что вчера Министерство территориального управления и инфраструктур сообщило, что в ближайшие дни гражданский самолет L-410 начнет осуществление технических полетов в аэропорту <Сюник>.

Отметим, что еще в конце 2021 года в беседе с корреспондентом АрмИнфо начальник Управления сертификации аэропортов и организации воздушного движения Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Саруханян сообщил, что Капанский аэропорт <Сюник> полностью готов для осуществления авиарейсов.

<Все необходимые работы осуществлены. А в ноябре прошлого года Комитет гражданской авиации сертифицировал аэропорт в соответствии с международными стандартами>, - отметил он.

Саруханян также сообщил, что на данном этапе принято решение осуществлять внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван 19-и местным самолетом чешского производства (L-410 UVP-E20).

На вопрос ожидается ли использование более габаритных самолетов с увеличением спроса на данный рейс, глава управления КГА отметил, что это будет достаточно сложно, учитывая рельеф данной местности и соседство с границей. В этом контексте он сообщил, что аэропорт имеет 2 стоянки для самолетов и 1 - для вертолета.

Напомним, что еще ранее Федерация туризма Армении сообщила, что внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван будут запущены с 20 января 2022 года с периодичностью дважды в неделю. Авиарейсы планировалось, что будет осуществлять авиaкомпания NovAir.

11 ноября 2021г. правительство Армении приняло решение направить 49.5 млн. драмов на общие операционные расходы, налоги, заработную плату капанского аэропорта <Сюник>. напомним, что о запуске внутренних авиарейсов в направлении Ереван-Капан- Ереван было заявлено еще в марте 2018 года.