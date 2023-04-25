Вторник, 25 Апреля 2023 19:31

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян 27 апреля встретится с родителями 15 солдат, погибших при пожаре в казарме одной из войсковых частей в селе Азат, Гегаркуникской области РА, сообщил адвокат Норайр Норикян в соцсетях.

По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме, в ней примут участие только родители погибших военнослужащих.

Ранее, 21 апреля родные и близкие 15 погибших военнослужащих провели акцию протеста перед зданием правительства РА. Они требовали встречи с премьер-министром и главой МО.

Напомним, что пожар в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате, погибли 15 военнослужащих. По данным Следственного комитета, причиной пожара стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер - он рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, вглубь помещения. Это и привело к тяжелым последствиям. С должностей были освобождены семь высших должностных лиц воинского соединения, в том числе, командующий вторым армейским корпусом, начальник штаба по тылу корпуса, заместитель командующего по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты и начальник противопожарной безопасности тылового обеспечения ВС РА