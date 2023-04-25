Вторник, 25 Апреля 2023 19:17

АрмИнфо.Антикоррупционный суд Армении под председательством судьи Вардгеса Саркисяна продлил срок ареста бывшего командующего Армией обороны Республики Арцах (НКР), генерал-лейтенанта Микаэла Арзуманяна на три месяца.

Первое судебное заседание по делу Микаела Арзуманяна, в ходе которого обсуждался вопрос о продлении или отмене меры пресечения, прошло в закрытом режиме.

Напомним, что Микаэл Арзуманян был арестован на два месяца в сентябре 2022 года. Экс- командующему Армией обороны, главному советнику президента Арцаха Микаэлу Арзуманяну предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 Уголовного кодекса РА, принятого 18 апреля 2003 г. (соответствует части 3 статьи 549-й действующего УК) (превышение или злоупотребление властью - ред.) за приказ <отступление>, отданный составу, освободившему высоту <Арега> и прилегающие боевые позиции во время войны 2020 года в Арцахе.

В рамках другого уголовного производства за служебную халатность, проявленную при организации обороны города Шуши и прилегающих районов, 30-го августа М.А. было предъявлено обвинение по части 3-й статьи 376-й принятого 18-го апреля 2003 года Уголовного кодекса Армении (соответствует части 3-й статьи 550-й действующего УК Армении - воинская служебная халатность).