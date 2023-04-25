Вторник, 25 Апреля 2023 16:41

АрмИнфо.Сегодня было принято решение о смене командующего российскими миротворческими силами в Арцахе генерал-майора Александра Волкова. Данная информация тиражируется в армянском и российском сегменте социальных сетей.

Официальной информации по данному сообщению пока не было, также как, и не названа причина его отстранения.

В СМИ отмечают, что поводом для отставки послужили последние процессы вокруг Арцаха. Пока неясно, на кого конкретно будет заменён Волков. Среди всего прочего в СМИ отмечают, что это будет доверенное лицо министра обороны Шойгу - генерал, способный на мудрые и волевые решения, и который сможет урегулировать ситуацию, в том числе и вокруг Бердзорского/Лачинского коридора.