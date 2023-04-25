Вторник, 25 Апреля 2023 16:16

АрмИнфо.Постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев на дебатах в Совбезе, выступая от имени Движения неприсоединения, заявил, что строгое соблюдение принципов международного права и выполнение взятых на себя государствами обязательств в соответствии с Уставом имеют важнейшее значение для поддержания международного мира и безопасности.

По его словам, Движение неприсоединения привержено продвижению целей и принципов международного права, в том числе касающихся территориальной целостности государств и неприкосновенности их международных границ; недопустимость применения силы; невмешательство во внутренние дела государств; и право на самоопределение народов, находящихся под иностранной оккупацией и колониальным или чужеземным господством.

Вместе с тем, азербайджанский дипломат подчеркнул важность принятия эффективных мер по пресечению актов агрессии и урегулированию международных споров мирными средствами, не ставящими под угрозу международный мир, безопасность и справедливость. Однако, он умолчал об актах агрессии совершаемых ВС Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.

Затем, Алиев подчеркнул важную роль, которую играет Международный Суд в поощрении урегулирования международных споров мирными средствами согласно соответствующим положениям Устава и Статута Суда. Однако, дипломат ни словом не обмолвился о невыполнении Азербайджаном решения Международного суда от 22 февраля по разблокировке Бердзорского/Лачинского коридора.

Выступая в своем национальном качестве, Алиев решил переложить всё с больной головы на здоровую и заявил, сказав, что <ошибочные и ложные утверждения Армении показывают, до какой степени ненависть, нетерпимость и ложь доминируют в ее дискурсе, и несут серьезную угрозу региональному миру>.

Однако он на этом не остановился, и назвал <фантазией> Армении агрессию Азербайджана в отношении Арцаха осенью 2020 года. В этом ключе он цинично заявил, что Азербайджан <использовал контрсилу для восстановления своей территориальной целостности и защиты своего народа>. Ему этого показалось мало, и он заверил, что ВС Азербайджана действовали <исключительно на своей территории>.

Но, и этой лжи ему показалось недостаточно, и для оправдания агрессии в отношении суверенных территорий Армении в сентябре прошлого года, Алиев отметил, что столкновения в сентябре 2022 года произошли вдоль <неделимитированной границы и были спровоцированы вооруженными силами Армении>.

Затем он завел песню о военных перевозках Армении через Бердзорский коридор, не приведя ни одного доказательства этого факта.

<Вместо того, чтобы искажать факты, неверно толковать международные документы и разжигать вражду и ненависть, Армения должна соблюдать свои международные обязательства. Она также должна полностью вывести свои вооруженные силы из Азербайджана; прекратить территориальные претензии, незаконную деятельность и дезинформацию; положить конец минному терроризму; и добросовестно заключить мирный договор>, - заявил азербайджанский дипломат, видимо позабыв, что территориальные претензии к Армении выражает именно Азербайджан, тогда как армянская сторона никогда не имела таковых к АР.