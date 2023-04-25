Вторник, 25 Апреля 2023 15:19

АрмИнфо. Главной целью Азербайджана является отток армянского населения из Арцаха. Об этом в интервью Factor.TV заявил политолог Степан Григорян.

Он заметил, что данная цель ставилась и в 1990-ые годы, когда вместе с русскими была осуществлена операция <Кольцо>, та же цель преследовалась Баку в течение всего переговорного процесса, просто в тот период у него не было столько сил. <Сейчас, когда Россия, Турция, Израиль, Пакистан рядом с ними, они почувствовали свою силу, и в этой ситуации, почему они не должны были реализовать то, что задумывалось изначально. Азербайджан знает, что делает, его цель - отток армянского населения из Арцаха и никакой другой цели. Мы это тоже должны понять: если ты силен и развиваешься, хочешь не хочешь, аппетиты президента Азербайджана Ильхама Алиева уменьшатся. Но он видит, что развитие в Армении протекает сложно, и это является причиной продолжения своих программ>, - отметил политолог, добавив, что установка КПП на новой дороге, соединяющей Армению с Арцахом, является продолжением этой политики.

Григорян подчеркнул, что в этой ситуации очень важно понять, чего хочет Ереван и какие шаги предпринимаются. В качестве положительного факта он указал на заявление МИД Армении, в котором прямо содержится критика в адрес Российской Федерации. <Это то, о чем мы постоянно говорим в течение последних двух лет. Нам надо понять, что именно Россия стоит за спиной Азербайджана, и хорошо, что МИД РА это осознал, но после данного заявления необходимы действия>, - сказал политолог, призвав официальный Ереван на различных этапах осуществлять различные действия.

В первую очередь, продолжил он, необходимо активнее задействовать международные механизмы, в том числе, поднять вопрос в Совете безопасности ООН. <Ничего, что РФ является постоянным членом СБ ООН, если Франция внесет вопрос в повестку, проблем не будет>, - отметил Григорян, добавив, что данный вопрос необходимо решать, особенно на фоне беспредела, творимого Азербайджаном в сотрудничестве с Россией на суверенной территории Армении, и по этой причине необходимо обращаться в более высокую инстанцию, каковыми являются СБ ООН и ОБСЕ.

<Если ты не выносишь вопрос на обсуждение международной общественности, мир не понимает, что происходит. Наши власти в этой ситуации должны действовать эффективно. Для меня лично понятно, что Россия не является посредником. И пока факт того, что Россия якобы является посредником, не выйдет из голов нашей политической элиты, мы будем терять все>, - сказал Григорян.

Он отметил, что, если бы Россия действительно была посредником, то на фоне концентрации усилий в Украине, затребовала бы в СБ ООН соответствующего мандата для направления в регион дополнительных международных миротворческих сил. <Но факт заключается в том, что РФ, будучи союзником Азербайджана, обеспечивает действия Баку, и пока мы этого не поймем, у нас ничего не получится. Вы знаете, что с соответствующим заявлением уже выступили Госдеп США и МИД Франции (интервью было размещено до заявления МИД РФ - ред.)>, - отметил политолог, добавив, что только на основании этих заявлений видно, кто с тобой, а кто нет. Он заметил, что любые шаги по решению проблемы на уровне ООН, будут заблокированы Россией, но международный резонанс будет значительным.