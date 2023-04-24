Понедельник, 24 Апреля 2023 14:37

АрмИнфо. Для общего будущего необходимо смотреть в лицо исторической правде, просить прощение перед страдающими народами, взывать к восстановительному правосудию, понимать друг друга, искренне излечивать исторические раны. Об этом говорится в заявлении оппозиционной прокурдской Народно-демократической партии Турции (HDP) по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

<Прошло 108 лет со времени Великого Геноцида, резни этнической идентичности и веры, начавшейся 24 апреля 1915 года, когда более двухсот армянских интеллигентов были высланы из родных мест на смерть. Этот процесс продолжился изгнанием и убийством сотен тысяч армян. Преследовались и другие христианские народы>, - говорится в заявлении HDP.

Партия также отмечает, что противодействие преступлениям против человечности - важный шаг для построения общего и равноправного будущего и социального мира. В сообщении придается также важность мирной жизни с одним из древнейших народов мира - с армянским народом. В то же время из интересов и потребностей исходит развитие дипломатических, торговых, экономических и культурных отношений с государством Армения, которое является частью региона.

<Мы разделяем 108 лет страданий. И еще раз с грустью и уважением вспоминаем тех, кто лишился жизни>, - говорится в заявлении.