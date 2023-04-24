Понедельник, 24 Апреля 2023 14:36

АрмИнфо.Франция вместе с Арменией отдает дань уважения памяти жертв геноцида 1915 года. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в РА.

"Борьба с отрицанием и забвением означает подтверждение фундаментальных прав армянского народа, друга Франции, на жизнь, безопасность, демократию. Это также означает стремление к миру во всем мире", - говорится в сообщении дипмиссии.

Не забывать о Геноциде армян призвала и президент регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс. "Не забывая геноцид армян. Уважение этому стоящему народу, другу Франции. Прекратите молчание и трусость в отношении армян Нагорного Карабаха, которым угрожают", - написала Пекресс.