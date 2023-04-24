Понедельник, 24 Апреля 2023 13:15

АрмИнфо.Ситуация на передовой относительно стабильная, а мишенью является не только Сотк. Об этом 24 апреля, в беседе с журналистами в мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, касаясь гибели военнослужащего накануне в этом направлении.

При этом замминистра выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. "Обстреливается не только Сотк, если у нас была жертва в Сотке, это не означает, что мишенью становятся только Сотк. На нашей границе ситуация относительно стабильная. Та же ситуация, если будут какие-либо изменения, мы выступим с соответствующим заявлением", - заверил чиновник.

На вопрос, какая ситуация в селе Тех, отступили ли азербайджанские войска, замминистра ответил, что вся информация, связанная с селом Тех, была предоставлена, и в этом районе не произошло никаких изменений. "В случае каких-либо изменений будет предоставлена информация", - подчеркнул он.

На вопрос, можем ли мы сказать, что, по крайней мере, на участке села Тех проводятся демаркационные работы, замминистра ответил, что по большому счету, работы по делимитации осуществляются соответствующей межведомственной комиссией, которая будет заниматься именно делимитационными, демаркационными работами. При этом он признал, что на этом участке границы сейчас присутствуют как пограничники, так и представители ВС РА.

На замечание, можно ли утверждать, что последними действиями враг готовится к новой агрессии, Саркисян сказал, что не может с уверенностью утверждать, что Азербайджан готовит почву для новой агрессии. Однако, по его словам, каждый на своем месте должен быть более бдительным и делать все, чтобы каждый выполнял свою работу качественно. Замминистра обороны также заверил, что проводятся соответствующие работы и в плане оснащения войск, и в плане повышения их боеготовности.

В ответ на вопрос о том, что арцахцы сегодня стоят перед угрозой геноцида, на фоне установки вражескими силами контрольно-пропускного пункта на дороге Горис- Степанакерт, чиновник заверил, что нужно сделать все, чтобы стать сильнее. "Мы должны быть сплоченными и едиными, быть государством с современной армией, которое принудит противника отказаться от провокаций", - добавил он.

Саркисян добавил, что мир не должен относиться терпимо ко второму геноциду, и нужно требовать, чтобы международное сообщество в нужное время отреагировало правильно, и тем самым было предотвращено дальнейшее посягательство.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдуард Асрян вел себя достаточно агрессивно с журналистами, и на просьбу рассказать о ситуации вокруг села Тех, отметил что этим занимается соответствующая комиссии по делимитации.

Он также не ответил, как так получилось, что азербайджанские военные беспрепятственно не только проникли на территорию Армении, но еще и убили гражданское лицо. Асрян в беседе с журналистами лишь умело апеллировал своим правом на свободу передвижения. Начальник Генштаба заверил, что представители СМИ ущемляют это его право.