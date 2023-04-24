Понедельник, 24 Апреля 2023 11:56

АрмИнфо. Как вчера заявили США, мы выразили обеспокоенность по поводу создания Азербайджаном контрольно-пропускного пункта, потому что это нарушает мирный процесс. Об этом 24 апреля в беседе с журналистами в мемориальном

комплексе жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" заявила посол США в Армении Кристина Квин.

По ее словам, данный момент США хотят, чтобы между сторонами продолжались переговоры и готовы поддержать этот процесс.

Касаясь азербайджанских провокаций на передовой, и гибели военнослужащих, Квин отметила, что любое применение насилия, любые провокационные действия подрывают мирный процесс.

"Мы пытаемся двигаться вперед, мы пытаемся приложить усилия для продвижения мирного процесса", - сказала она.

На уточнение, можно ли охарактеризовать геноцидом, то, что сейчас делается с народом Армении и Арцаха, дипломат подчеркнула, что не в ее юрисдикции квалифицировать геноцидом то, что сейчас происходит в Армении и Арцахе.

Касаясь возможности введений санкций против Азербайджана в качестве сдерживающего механизма, дипломат в частности, сказала: "США не вводили санкции против Азербайджана, и я не могу сказать, что мы будем делать в будущем".