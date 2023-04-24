Понедельник, 24 Апреля 2023 10:22

АрмИнфо.Накануне 24 апреля, Азербайджан в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и в продолжение плана по геноциду армянского народа, установил контрольно-пропускной пункт в Берзорском/Лачинском коридоре, который находится в блокаде с 12 декабря 2022 года под предлогом экологических протестов, которые ограничили право людей на свободное передвижение. Об этом говорится в заявлении Армянской Ассамблеи Америки.

"Угроза нового геноцида очевидна и на этом фоне любая помощь Азербайджану должна быть прекращена, а отказ от 907-й поправки на эмбарго вооружения должен быть отменен. Кроме того, Алиев и виновные в грубых нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности посредством санкций. Наконец, США должны оказать прямую помощь Арцаху и увеличить военную помощь Армении для защиты демократии", - говорится в заявлении ААА. Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт.