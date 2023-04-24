Понедельник, 24 Апреля 2023 10:03

АрмИнфо. Азербайджанская сторона, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 г и постоянно распространяя дезинформацию о переброске вооружений из Армении в Арцах, закрыл мост через реку Акари на границе Арцаха и Армении, который находится в зоне ответственности РМК в Бердзорском (Лачинском) коридоре. Об этом написал советник госминистра Арцаха Артак Бегларян.

"Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на углубление блокады Арцаха и этнические чистки, нарушающие как Трехстороннее заявление, так и обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН и другие основополагающие нормы международного права", - отметил он.

При этом Бегларян подчеркнул, что утверждения Азербайджана о транспортировке оружия полностью ложны, потому что, во-первых, такой транспортировки не было, во- вторых, если азербайджанская сторона имеет полный контроль над всеми грузоперевозками, осуществляемыми миротворцами и Красным Крестом на перекрытой дороге под Шуши, то как возможна такая переброска, и, потом, почему после всего этого нет хотя бы одного доказательства (фото или видео оружия)?

"Фактически, на 133-й день блокады Арцах оказывается в двойной блокаде диктаторского режима Алиева: у Шуши и возле моста Акари.

Это диктаторское и преступное поведение Азербайджана должно быть остановлено всеми ответственными международными субъектами и организациями", - подытожил он.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-Степанакерт.

При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах".