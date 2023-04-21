Пятница, 21 Апреля 2023 15:47

АрмИнфо. Результаты наблюдений, проведенных в течение первого квартала 2023 года, вызывают беспокойство, прежде всего, в плане ограничений свободы информации. Об этом говорится в сообщении Комитета по защите свободы слова о результатах мониторинга за первый квартал 2023 года.

В Комитете отметили, что за указанный период зафиксировано 49 случаев нарушения права на получение и распространение информации, что на четыре больше чем в а аналогичный период прошлого года (45), который был самым высоким показателем в соответствующей статистике за кварталы 2022 года.

При этом в Комитете эти результаты напрямую увязали с оценкой международной организации "Трансперенси Интернэшнл", которая была дана нашей стране в отчете, опубликованном в начале года. Согласно этому, место Армении в рейтинге коррупции в мире снизилось с 58-го места в прошлом году до 63-го места. "Такой регресс был ожидаем, ведь борьба с коррупцией начинается со свободы информации, прозрачности и подотчетности деятельности правительства перед обществом", - отметили в структуре.

Вместе с тем, в Комитете подчеркнули, что одной из особенностей наблюдаемого периода является то, что в течение квартала не было зафиксировано ни одного случая физического насилия в отношении представителей СМИ, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года количество различных других видов давления увеличилось - 16 дел против 12 в первом квартале 2022 года.

"7 из зарегистрированных случаев связаны с оскорблением и недоброжелательным отношение к представителям СМИ, в том числе со стороны политиков и чиновников. Также был 1 случай хакерского взлома. В отношении СМИ и журналистов подано 8 новых исков, из них 1 от представителя бизнес-сектора, 7 - бывших и действующих чиновников", - сообщили в Комитете.

Также отмечается, что в течение наблюдаемого периода, со стороны органов власти было представлено ряд проблемных законодательных инициатив, касающихся сферы информации, с помощью которых предпринимается попытка создать правовые основания для минимизации предоставления официальных данных.

"Так, уже 22 декабря 2022 г. Минюст РА опубликовал на сайте e-draft.am, а с середины января 2023 года вынесен на обсуждение проект изменений и дополнений в Закон РА Армении "О правовом режиме военного положения", который в условиях этого режима предполагает необоснованные жесткие ограничения доступа к сети Интернет и деятельности средств массовой информации. Положения, относящиеся к ним, недостаточно аргументированы и полны лазеек, допускающих произвол.

Позднее, 1 марта, Национальное Собрание приняло предложенный правительством РА комплексный пакет законопроектов, основой которого стал новый закон "О государственной тайне". Среди многих других спорных изменений пакет также включал поправку к Закону о свободе информации. Согласно ему, запросы на предоставление официальных данных подлежат отклонению, если они содержат "служебную информацию ограниченного распространения". Эта формулировка, порождающая субъективные решения, также создает широкие возможности для произвола, ведь под это может попасть любой документ в государственных органах", - констатировали в Комитете.

В Мониторинговой структуре также назвали недопустимым сохранение порочной практики, когда законопроекты, касающиеся информационной сферы, перед публикацией или введением в обращение не обсуждаются должным образом с профильными общественными структурами.

"Между тем трехсторонний Меморандум, подписанный в прошлом году между журналистскими общественными организациями, представителями законодательной и исполнительной власти, предусматривает противоположный подход и отношение. Журналистские организации выступили с заявлениями по поводу этих процессов, требуя общественного, экспертного (в том числе международного) обсуждения проблемных законодательных инициатив и учета замечаний и предлагаемых решений СМИ и медиаэкспертов", - подытожили в Комитете.