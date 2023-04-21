Пятница, 21 Апреля 2023 15:27

АрмИнфо.Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев выразил убеждение, что Азербайджан и Турция стремятся возобновить горячую фазу нагорно-карабахского конфликта и пытаются спровоцировать армянскую сторону на ответные действия.

Так он прокомментировал заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Баку и Анкаре не нравятся договоренности, которых достигли лидеры Армении, России и Азербайджана в 2020 году.

Данные слова Матвейчева вызвали неадекватную реакцию в Баку. Дело дошло до того, что посольство Азербайджана в РФ направило в МИД России ноту протеста.

В азербайджанской дипмиссии назвали высказывания депутата от партии "Единая Россия" в адрес Азербайджана и Турции как неприемлемые и направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и "провоцирование реваншистских сил в армянском обществе на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта".

"Подобные заявления представителя правящей партии бросают тень на посредническую деятельность России, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прилагает усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений. Олег Матвейчев не может не знать о подписанной в феврале 2022 года между двумя странами Декларации о союзническом взаимодействии и о том, что подобные высказывания нарушают её положения. Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации", - отмечено в ноте.

Данная истерика Баку в сложившихся реалиях вызывает как минимум недоумение. Особенно, если принять во внимание тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев чуть ли не каждый день выступает с воинственной риторикой и грозится силой добиться мирного договора от Армении. Более того, он неоднократно выражал территориальные притязания на суверенные территории Армении, в том числе и на ее столицу - Ереван. В подобных условиях, данная истерика вызывает как минимум улыбку.