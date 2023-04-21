Пятница, 21 Апреля 2023 13:53

АрмИнфо.В течение первого квартала 2023 года в Армении не зафиксировано случаев физического насилия в отношении представителей средств массовой информации. Об этом 21 апреля на пресс- конференции сообщил президент Комитета в защиту слова Ашот Меликян, представляя отчет о состоянии свободы слова и нарушениях прав журналистов в первом квартале текущего года.

Ашот Меликян представил хорошую и плохую новости, отнеся отсутствие физического насилия в отношении представителей СМИ к хорошей новости.

Как отметил эксперт, данный факт является редким случаем. По всей видимости, это обусловлено тем, что за первые три месяца т.г. общественно- политическая жизнь в стране не была напряженной. Опыт предыдущих периодов показывает, что при обострении общественно-политической жизни деятельность журналистов осложняется, и они подвергаются давлениям.

Что касается плохой новости, то, как отметил глава Комитета, она связана с многочисленными случаями отказа в предоставлении информации и ее распространения. Всего зарегистрировано 49 таких случаев. С 2020 года и по сей день еще никогда не было подобных случаев в таком количестве. Это, продолжил Ашот Меликян, означает что полномочные структуры либо не отвечают на запросы СМИ, либо отвечают расплывчато, искажая при этом суть запросов. Зачастую в качестве повода для отказа в предоставлении информации приводятся коммерческая и государственная тайна. Меликян увидел прямую связь данного факта с ростом коррупции. В начале года международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International зафиксировала ухудшение ситуации с коррупцией в Армении. С точки зрения восприятия коррупции Армения с 58-го места в мировом рейтинге опустилась на 63-ю позицию. Между тем, как подчеркнул эксперт, эффективность борьбы с коррупцией, в первую очередь, определяется предоставлением информации.