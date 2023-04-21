Пятница, 21 Апреля 2023 12:11

АрмИнфо. Сегодня, 21 апреля перед зданием правительства РА продолжилась акция родных и близких 15 военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат Гегаркуникской области Армении.

Пытаясь привлечь внимание к волнующим их проблемам, они перекрыли одну из дорог, ведущих на площадь Республики. Представители правоохранительных органов предпринимают попытки убедить родителей освободить заблокированную дорогу.

Родители военнослужащих требуют, чтобы премьер- министр РА Никол Пашинян и глава Минобороны Сурен Папикян приехали, ответили на их вопросы и дали разъяснения относительно обстоятельств гибели их сыновей.

Следует отметить, что родственники погибших в Азате родителей с таким же требованием перекрыли трассу Ереван-Севан.

Напомним, что пожар в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате, погибли 15 военнослужащих. По данным Следственного комитета, причиной пожара стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер - он рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, вглубь помещения. Это и привело к тяжелым последствиям. С должностей освобождены семь высших должностных лиц воинского соединения, в том числе, командующий вторым армейским корпусом, начальник штаба по тылу корпуса, заместитель командующего по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты и начальник противопожарной безопасности тылового обеспечения ВС РА.