Четверг, 20 Апреля 2023 16:10

АрмИнфо.Вопреки воинствующей риторике президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Армении Никол Пашинян верит в повестку мира.

<Для нас важно, чтобы на переговорах были предусмотрена также система гарантий. А а то, что нет никакой гарантии, - это самая важная особенность сегодняшней международной ситуации. Сегодня в мире нет страны, которая может сказать: я гарантирую, что завтра это произойдет, в том числе в связи с собственной безопасностью>, - заявил он 20 апреля в беседе с журналистами в парламенте.

На вопрос о том, для чего в таком случае Армения подписывает мирный договор с Азербайджаном, глава кабмина ответил: <Еще не факт, что мы его подпишем>.

Премьер подтвердил свою готовность подписать документ, поскольку <без подписания гарантировано будет так, как мы не желаем>. <В случае же подписания как минимум вырастет вероятность избежания возможных негативных развитий>, - пояснил он.

Напомним, что накануне в НС Пашинян подтвердил готовность РА признать территориальную целостность Азербайджана. Он также призвал зафиксировать, что Армения не имеет территориальных претензий к другим странам. По его словам, если эта мысль не будет зафиксирована в психологии населения, никто не позволит Армении развиваться, <поскольку никто не свыкнется с той мыслью, что мы развиваемся, усиливаемся для того, чтобы направить эту силу против других, для расширения территорий нашей страны>. <Более того, в данной ситуации повесткой других будет не только препятствование нашему развитию, но и существование нашей государственности. В данной ситуации нам никто не поможет>, - сказал Пашинян. Вместе с тем, Пашинян признает, что после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Азербайджан пребывает в эйфории и стремится получить больше, а, если это возможно, то взять все. Пашинян заверил, что искренне стремится как можно скорее заключить мирный договор с Азербайджаном. <Этот договор станет реалистичным, если обе страны взаимно признают территориальную целостность и обяжутся не предъявлять территориальных претензий друг к другу. На самом деле об этом и была договоренность с президентом Азербайджана в Сочи и Праге>, - подчеркнул он.