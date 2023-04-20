Четверг, 20 Апреля 2023 15:14

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очень важной заявление ЕС по поводу столкновений у села Тех Сюникской области.

<Я считаю, что в заявлении ЕС в эмоциональном плане оценок не было, но была четкая политическая оценка о том, что граница 1991 года должна сохраняться. И мы согласны с этим>, - сказал Пашинян 20 апреля журналистам в НС..

По его словам, это очень важная - фундаментальная оценка. И она значит, что зафиксировано нарушение государственной границы Армении.

Напомним, что 11 апреля Минобороны Армении распространило сообщение, согласно которому азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным, выполнявшим инженерные работы в направлении села Тех Сюникской области. Применялись также минометы. С армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро ранены. 12 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян сообщил, что наблюдательная миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг ситуации на границах Армении, не смогла зарегистрировать инцидент 11 апреля, поскольку в момент стрельбы не находилась у села Тех Сюниской области республики.

Между тем, Европейский союз в своем заявлении выразило сожаление по поводу произошедших боестолкновений, отметив, что <инцидент еще раз подчеркивает, что при отсутствии делимитации границы следует сохранять линию границы 1991 года, а силы обеих сторон должны отойти от этой линии на безопасное расстояние во избежание подобных инцидентов>. В Брюсселе заявили, что необходимо соблюдать предыдущие обязательства, в том числе договоренности, достигнутые в Праге в октябре 2022 года, о взаимном признании территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Европейский союз также призвал к активизации переговоров о делимитации границ и заявляет о готовности поддержать этот процесс.