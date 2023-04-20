Четверг, 20 Апреля 2023 10:48

АрмИнфо.Алма-Атинская декларация никогда не рассматривалась в качестве политико-правовой основы урегулирования азербайджано- карабахского конфликта или же определения статуса Арцаха.

Об этом в интервью информационному агентству "Арцахпресс" заявил глава МИД Республики Арцах Сергей Газарян, в ответ на просьбу выразить отношение к утверждению азербайджанской стороны о том, что, согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года, границы между союзными республиками считаются государственными и, следовательно, Карабах признается неотъемлемой частью Азербайджана.

"На это указывает тот факт, что к моменту принятия декларации, уже в течение нескольких месяцев, велись переговоры по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта при посредничестве России и Казахстана в рамках Железноводского процесса. После подписания соответствующей декларации процесс урегулирования конфликта продолжился при посредничестве России, СНГ, СБСЕ/ОБСЕ",- отметил он.

В этом ключе он напомнил, что в рамках переговорного процесса международные посредники выработали основные принципы и базовые элементы урегулирования, согласно которым статус Арцаха должен был быть определен путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления его населения. По словам министра, тем самым было признано право народа Арцаха на самоопределение и предложен механизм его реализации. "Таким образом, все вовлеченные в конфликт стороны и международные посредники при разработке базовых элементов урегулирования не руководствовались Алма-Атинской декларацией", - подчеркнул Газарян.

Более того, по словам главы внешнеполитического ведомства НКР, Алма-Атинская декларация, как и любой международный документ, должна руководствоваться целями и принципами Устава ООН и другими общепринятыми нормами международного права. По его словам, следовательно, Алма-Атинская декларация содержит те же принципы и нормы, что и Устав ООН, включая право на самоопределение.

"В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что право на отделение, основанное на принципе самоопределения народов, превалирует над принципом территориальной целостности государств в случаях массовых серьезных нарушений прав человека и ведения дискриминационной политики. Данная формула, в частности, описывается в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, а также закреплена в судебной практике различных стран", - подытожил он.

Отметим, что 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил о готовности РА признать территориальную целостность Азербайджана в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Вместе с тем он отметил, что при подписании этой декларации Армения не делала никаких оговорок, и следовательно, нет никаких возможностей сохранить Арцах армянским.