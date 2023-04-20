Четверг, 20 Апреля 2023 10:47

АрмИнфо. Азербайджано-карабахский конфликт никогда не рассматривался в качестве внутреннего дела Азербайджана. Об этом в интервью информационному агентству "Арцахпресс" заявил глава МИД Республики Арцах Сергей Газарян.

Так, касаясь сделанного 18 апреля президентом Азербайджана заявление о том, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства, Газарян констатировал, что азербайджанский лидер уже не в первый раз делает заявления, которые раскрывают истинные намерения Азербайджана подвергнуть Арцах этнической чистке и изгнать его коренное население со своей исторической родины.

"Продолжающаяся более четырех месяцев блокада Арцаха со стороны авторитарного руководства Азербайджана является лишь одним из инструментов для реализации этих преступных планов. Путем принуждения, угрозы силой и ее применения Азербайджан, по сути, пытается заставить народ Арцаха принять противоправные требования Азербайджана, противоречащие, в том числе, императивным нормам международного права", - добавил он.

По словам министра, тот факт, что руководство Азербайджана уже и не скрывает своих преступных намерений, свидетельствует о

недостаточности международной реакции и вовлеченности для прекращения продолжающейся блокады Арцаха и пресечения геноцидальных намерений Азербайджана. Газарян указал на то, что фактически, азербайджанские власти, действуя в атмосфере полной безнаказанности и вседозволенности, все более расширяют масштабы и географию совершаемых ими преступлений как против народа Арцаха, так и Армении.

"В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что государства как по отдельности, так и коллективно имеют обязательство предпринимать действенные и решительные шаги по предотвращению самых тяжких преступлений, в первую очередь геноцида и преступлений против человечности, включая этнические чистки и незаконную депортацию. При этом прямая ответственность за предотвращение подобных преступлений лежит на Совете Безопасности ООН - органа, не только владеющего мандатом, но и наделенного всем необходимым инструментарием для пресечения преступных намерений Азербайджана в отношении Арцаха и его народа", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В этом контексте, продолжил он, вызывает сожаление, что вопреки обязательству по предотвращению самых тяжких преступлений, определенные представители некоторых международных структур и государств предпринимают политические усилия, косвенно продвигающие нелегитимную позицию Азербайджана и поощряющие его геноцидальную политику. "Считаем, что подобный подход международных акторов, в частности, вовлеченных в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, не только неприемлем и контрпродуктивен, но и чреват непредсказуемыми последствиями для всего региона", - предостерег Газарян.

Касаясь утверждений азербайджанского президента о том, что Нагорный Карабах - это внутреннее дело Азербайджана, Газарян подчеркнул, что азербайджано-карабахский конфликт никогда не рассматривался в качестве внутреннего дела Азербайджана ни в период существования СССР, ни в последующий период формирования независимых государств на пространстве бывшего Советского Союза.

"Об этом свидетельствует тот факт, что сразу после обретения Арцахом (Нагорным Карабахом), Арменией и Азербайджаном независимости международное сообщество создало специальный механизм для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта - Минский процесс. Решение о создании международного формата по определению окончательного политического статуса Арцаха свидетельствует о том, что сообщество государств не признавало Арцах в составе независимого Азербайджана. В свою очередь, согласие Азербайджана на участие в Минском процессе также является признанием того факта, что нагорно-карабахская проблема - не внутреннее дело Азербайджана", - отметил министр.

Кроме того, продолжил глава ведомства, армянская сторона всегда подчеркивала, что азербайджано-карабахский конфликт - это прежде всего вопрос, касающийся прав и свобод человека, и в первую очередь, права народа Арцаха на самоопределение. В этом смысле, по словам Газаряна, согласно международным обязательствам, в том числе взятых на себя государством Азербайджан, вопросы прав и свобод человека представляют непосредственный и законный интерес для всех государств и не являются исключительно внутренним делом какого-то одного государства.

"В мире есть множество примеров, когда те или иные страны и международные организации напрямую вмешивались в конфликтные ситуации для предотвращения геноцида, массовых убийств и нарушений прав человека. В современном мире в ситуациях, когда грубо нарушаются все права и свободы человека, в том числе коллективные права народов, только вмешательство международного сообщества и свободная реализация их права на самоопределение могут обеспечить мирное и цивилизованное разрешение подобных ситуаций, не прибегая к применению силы, насилию, принудительной депортации и этническим чисткам", - считает он.

"На фоне продолжающейся блокады, массовых нарушений индивидуальных и коллективных прав народа Арцаха и других агрессивных действий стремление официального Баку представить азербайджано-карабахский конфликт в качестве своего внутреннего дела является очевидной попыткой руководства Азербайджана получить от международного сообщества карт-бланш на продолжение этнической чистки территории Арцаха и изгнания его коренных жителей с родных земель. Считаем высказанные Алиевым ультимативные заявления и угрозы развязать новую войну абсолютно недопустимыми. Народ и власти Арцаха остаются приверженными избранному ими пути свободы и независимости, и никакие угрозы или трудности, создаваемые Азербайджаном, не способны заставить нас свернуть с этого пути", - добавил Газарян.

На утонение, возможны ли переговоры между Арцахом и Азербайджаном, глава МИД заявил, что Республика Арцах была и остается приверженной мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

"Мы считаем, что долгосрочный мир в регионе может и должен быть достигнут путем переговоров и на основании взаимоприемлемых подходов. Односторонними принудительными мерами, конечно, можно купировать вопрос, но это будет носить временный характер, о чем свидетельствует 70-летнее пребывание Арцаха в составе Азербайджанской ССР. Политические вопросы урегулирования азербайджано- карабахского конфликта должны быть обсуждены в согласованном и международно признанном переговорном формате на основе равноправия сторон и при наличии твердых международных гарантий выполнения ими взятых на себя обязательств", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Что касается решения срочных технических и гуманитарных вопросов, продолжил Газарян, то контакты между сторонами начались после установления режима прекращения огня Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. 11 апреля власти Республики Арцах посредством миротворческой миссии РФ направили азербайджанской стороне предложение о проведении встречи в месте дислокации и при посредничестве командования Российского миротворческого контингента для обсуждения неотложных гуманитарных вопросов. Однако ответа со стороны Азербайджана так и не последовало.

"Азербайджан пытается придать этим контактам политическую окраску с тем, чтобы исключить необходимость международного механизма урегулирования конфликта. Отвергая международный механизм диалога с официальным Степанакертом, Азербайджан пытается избежать реализации возможных договоренностей. Вовлечение международного сообщества в диалог между Арцахом и Азербайджаном - единственный способ гарантировать всеобъемлющее разрешение конфликта", - выразил убеждение министр.