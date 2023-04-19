Среда, 19 Апреля 2023 16:30

АрмИнфо. Азербайджан может отказать РФ в продлении срока нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе - им не нужны лишние свидетели расправы над армянами. Подобного мнения придерживается Первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Отметим, что ранее президент АР Ильхам Алиев в эфире AzTV заявил, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион. По словам Алиева, "Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим странам ради установления мира.

В этой связи Затулин выразил убеждение, что Пашинян сдал людей и территорию.

"Следующим актом будет отказ России в продлении срока миротворческого контингента. Они не нужны там, чтобы не быть посторонними свидетелями, как будут выселять, выдавливать и расправляться с армянами", - сказал Константин Затулин в беседе с НСН.

При этом он отметил, что история с Нагорным Карабахом на этом не закончится, потому что Баку уже отказывается от своих обещаний по автономии спорной территории.

"Правительство Армении сдало Карабах, сдало людей в Карабахе. Даже во времена СССР эта территория была автономным образованием в составе Азербайджана. Теперь, как мы знаем, Азербайджан отказывается от того, что он прежде обещал, а именно самую высокую автономию, ничего этого нет. Название Нагорный Карабах уничтожат, в Баку уже отказываются его так называть. Это продолжение истории в новой форме, в новом времени трагедии армянского народа - выселение его с исторических земель", - резюмировал Затулин.