Среда, 19 Апреля 2023 13:41

АрмИнфо.В Армении увеличилось число обращений за лечением наркозависимых. Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 19 апреля, отвечая на вопросы депутатов в Парламенте Армении. При этом назвать какие-то показатели по числу наркозависимых в стране глава Минздрава затруднилась.

Она заметила, что рост числа обращений связан, в том числе с реконструкцией Национального центра лечения зависимостей, которое стало комфортным местом для получения консультации и лечения. Ранее, по словам Аванесян, никто не хотел в этом центре получать какие-либо услуги.

Говоря о борьбе с наркозависимостью, министр рассказал о создании Межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Армении, куда вошли представители ряда госведомств, в том числе Министерства внутренних дел, Министерства образования, науки, культуры и спорта и др. Комиссия, как отметила Аванесян, разрабатывает стратегические меры по борьбе с наркозависимостью , которые пересматриваются каждые 3 года.

Отметив, что сегодня распространение наркотических препаратов среди молодежи упростилось благодаря социальным сетям, она подчеркнула, что проводимой работы Межведомственной комиссии недостаточно. В этом ключе Аванесян заявила, что особое внимание необходимо уделить воспитательным процессам в образовательных учреждениях, в том числе в плане повышения осведомленности детей о разрушительной роли любых зависимостей, но не только на здоровье, а и в целом на человеческий образ.

При этом глава Минздрава подчеркнула, что жесткая политика государства в вопросе обращения наркотических препаратов должна иметь продолжительный характер. Аванесян также заметила, что бороться с этим бедствием можно только совместными усилиями государства и гражданского общества.

Напомним, что согласно данным Национального центра лечения зависимостей, по положению на начало 2022 года в Армении было зарегистрировано 7 570 человек, употребляющих наркотики, что выше показателя годовой давности на 6,6%.