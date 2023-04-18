Вторник, 18 Апреля 2023 22:11

АрмИнфо.Азербайджанскому военнослужащему Гусейну Ахундову предъявлено обвинение в убийстве сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Армении.

Согласно источнику, СНБ Армении установила, что Ахундов нанес сторожу смертельные огнестрельные ранения с целью завладеть его мобильным телефоном и автомобилем, что облегчило бы ему незаконное пересечение границы Армении и Ирана.

В частности, Гусейну Ахундову предъявлено обвинение по следующим статьям: незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору; контрабанда продукции, техники, огнестрельного оружия или иных веществ, устройств, предметов, товаров военного назначения, совершенная группой лиц по предварительному сговору; незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных веществ, устройств, предметов, совершенный группой лиц по предварительному сговору; убийство из корыстных побуждений в целях сокрытия другого преступления или облегчения его совершения и по мотивам ненависти, нетерпимости или вражды, обусловленным расовым, национальным, этническим, социальным происхождением, религиозными, политическими или иными воззрениями, или иными обстоятельствами личного или социального характера.

Напомним, что ранее Прокуратура сообщала, что азербайджанцы Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов арестованы и обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц.

Отметим, что один из азербайджанских диверсантов был задержан на территории Армении в Сюникской области 9 апреля, а второй 13 апреля. Причем у Ахундова был обнаружен телефон убитого сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, в котором была видеозапись задержанного, где он говорил, что обезглавил армянина и он герой АР.