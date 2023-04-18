Вторник, 18 Апреля 2023 13:54

АрмИнфо.Территориальная целостность: новая ценность Никола Пашиняна? Таким вопросом задался к.и.н., ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов после сегодняшнего выступления премьер-министра РА Николa Пашиняна в парламенте.

Эксперт напомнил, что сегодня, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в топах информационных лент. "Глава армянского правительства заявил: "Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий". Напомним, что во времена СССР Нагорно-Карабахская автономная область в состав АрмССР не входила. Все решения армянских властей, принятые на закате Советского Союза по статусу НКАО, не были признаны союзной властью (понятное дело, руководство АзССР не поддерживало "миацум" по определению)", - отметил политолог.

При этом он констатировал, что новость подается, как сенсация. В этом ключе Маркедонов напомнил, что ровно год назад премьер Армении в Нацсобрании своей страны уже заявлял о необходимости "снизить планку требований" по Арцаху.

"Эта его речь привела к всплеску оппозиционного протеста, который, правда, ушел в песок. Но о причинах такого развития - отдельная история. Затем, после сентябрьской эскалации 2022 года он заявил о готовности "пойти на тяжелые решения для гарантирования долгосрочной безопасности, стабильности и мира". Даже если "это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория АрмССР) долгосрочный мир и безопасность". На своей совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Пашинян констатировал: "Необходимо пойти на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при взаимном признании границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года ("Беловежское соглашение"). Далее, "Алма-Атинская формула" была закреплена и в время Пражской встречи в октябре 2022 года. Таким образом, ничего принципиально нового Пашинян не открыл", - считает российский эксперт.

Вместе с тем, он в этом во всем усмотрел нюансы. Маркедонов подчеркнул, что армянский премьер всегда говорит о территориальной целостности не только Азербайджана, но и Армении. "А данный вопрос не так прост, как кажется, См. истории, которые время от времени возникают в Сюнике, Гехаркунике, Тавуше. Не Карабахом одним, как говорится. Вопрос о демаркации и делимитации не менее сложен, чем вопрос о статусе бывшей НКАО. У Еревана всегда остается возможность указать на то, что Баку не готов поддержать армянскую территориальную целостность строго в границах АрмССР", - полагает эксперт.

В тоже время, российский политолог обратил внимание на тот факт, что Пашинян, как, наверное, никто другой в Армении, умеет, менять свои позиции. По его словам, кому интересно, можно почитать предвыборную программу "Гражданского договора" (2021), где есть, например, такой: "Одним из приоритетов Армении в переговорном процессе будет деоккупация территорий, на которых арцахский народ самоопределился:" "Выходит, люди голосовали совсем не за то, что впоследствии премьер провозглашал. Вы скажете, но это он поменял свои позиции под давлением Баку. Все так, но в 2018-2019 гг., придя к власти, он как раз-таки из "голубя мира" стал ястребом (вспомним его знаменитую метафору: "Арцах- это Армения и точка"!). То есть карабахский трек премьера- это синусоида, а не линейка", - подчеркнул он.

При этом Маркедонов уверен, что дело не в одном Пашиняне, ведь соцопросы в Армении фиксируют: идея перехода Нагорного Карабаха под азербайджанский суверенитет в обществе не популярна.

"Однако между формулировкой позиции и готовностью ее отстоять - дистанция огромного размера, что и показали протестные волны 2020-2022 гг., раз за разом проваливавшиеся. Последний пункт (по порядку, но не по важности). Ускоренный мир выгоден Западу. Сразу оговорюсь, мир выгоден и Москве, но не ценой ее выдавливания из процессов урегулирования. И потому Россия настаивает на том, что формальная бумага должна венчать процесс достижения компромисса, а не предшествовать ему", - подытожил Маркедонов.