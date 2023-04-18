Вторник, 18 Апреля 2023 13:10

АрмИнфо. Президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник призвал внерегиональные, в частности американские силы, покинуть регион как можно скорее.

"Послание армии и Вооруженных сил Ирана внерегиональным, особенно американским силам: покиньте регион как можно скорее", об этом заявил президент, выступая на церемонии по случаю Дня армии Исламской Республики Иран.

Он назвал присутствие Вооруженных сил Ирана в регионе фактором безопасности, а присутствие внерегиональных сил угрозой безопасности. Раиси заявил, что сегодня у Ирана хорошо оснащенная и современная армия. "Иранская армия обладает передовой техникой, которая производится в стране благодаря науке местных экспертов", - добавил президент.

По словам Раиис, сила Исламской Республики и её военная мощь приносит выгоду региону. "Армия считается сильным барьером против антиреволюционных элементов и такфиристских групп", - подчеркнул он, передает ИРНА.

"Послание Дня Армии - это послание мира и дружбы для стран региона, и мы крепко сжимаем руку каждого, кто хочет сохранить безопасность региона",- отметил глава иранского правительства.

Раиси заявил, что любое действие против Ирана приведет к разрушению Хайфы и Тель- Авива. "Враги, особенно сионистский режим, получили сообщение о том, что малейшее действие против Ирана приведет к резкому ответу со стороны вооруженных сил и разрушению Хайфы и Тель-Авива", - предупредил президент ИРИ.

Добавим также, что медиаресурс Intelli Times, являющийся негласным рупором израильской военной разведки АМАН, на постоянной основе оглашающий эксклюзивные сведения о спецслужбах и вооруженных силах Ирана, а также о его региональных сателлитах сообщил, что начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Багери предупредил накануне визита главы МИД Израиля в Баку: "Если базы какой-либо страны в мире будут использованы для оказания содействия Израилю при атаке на ядерные объекты в Иране, Иран атакует эту страну".

Кроме того, вчера ряд иранских тг-каналов опубликовали фото одного из азербайджанских аэродромов, подчеркнув, что там базируется израильская база.