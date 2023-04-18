Вторник, 18 Апреля 2023 12:57

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность РА признать территориальную целостность Азербайджана. Он также призвал зафиксировать, что Армения не имеет территориальных претензий к другим странам.

<Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем Республику Армения с территорией в 29.8 тыс. кв километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы в 1991 году получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам>, - сказал он 18 апреля представляя в парламенте отчет о деятельности правительства за 2022 год.

По его словам, если эта мысль не будет зафиксирована в психологии населения, никто не позволит Армении развиваться, <поскольку никто не свыкнется с той мыслью, что мы развиваемся, усиливаемся для того, чтобы направить эту силу против других, для расширения территорий нашей страны>. <Более того, в данной ситуации повесткой других будет не только препятствование нашему развитию, но и существование нашей государственности. В данной ситуации нам никто не поможет>, - сказал Пашинян.

В данном ключе, как считает глава армянского кабмина, стратегической задачей развития РА должно быть гармоничное и мирное сосуществование

с регионом с целью обеспечения благополучия и безопасности страны. При этом, премьер признает, что данная цель достижима, если указанной линии будут придерживаться также другие страны.

Никол Пашинян заверяет, что данная стратегия не означает пересмотр собственной истории, а всего лишь - изменение ракурса ее социально-психологического восприятия. В связи с этим, он заявил о необходимости создания новой государственной модели патриотизма. <В повестке есть такой вопрос, и его решение имеет жизненно важное значение для национальной безопасности>, - сказал он.

Вместе с тем, Пашинян признает, что после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Азербайджан пребывает в эйфории и стремится получить больше, а, если это возможно, то взять все. И это его восприятие еще больше разогревается международной обстановкой. <Азербайджан прямо или косвенно стал энергетическим или логистическим перекрестком, и его важность возросла как для России, так и для некоторых западных стран>, - сказал он.

Однако подобная ситуация, по словам премьера, содержит как риски, так и возможности. Риски наблюдаются почти каждый день, а возможности заключаются в том, что Южный Кавказ сам по себе - это огромный перекресток, где важна роль как Армении, так и Грузии. С этой точки зрения региональная стабильность может стать консенсусом для России и Запада, в противном случае региональный взрыв может стать новой проблемой для геополитических центров в плане энергетической безопасности, отметил он.

Пашинян заверил, что искренне стремится как можно скорее заключить мирный договор с Азербайджаном. <Этот договор станет реалистичным, если обе страны взаимно признают территориальную целостность и обяжутся не предъявлять территориальных претензий друг к другу. На самом деле об этом и была договоренность с президентом Азербайджана в Сочи и Праге>, - подчеркнул он.

<Хочу подтвердить, что РА полноценно признает территориальную целостность Азербайджана, и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав все территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения>, - заявил премьер, предложив, чтобы к будущему мирному договору прикрепили карты Армянской и Азербайджанской ССР, составленные в Советском Союзе, в качестве основы для территориальной целостности стран. Он также заявил о необходимости международных гарантий для мирного договора с Азербайджаном.