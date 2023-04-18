Вторник, 18 Апреля 2023 12:14

АрмИнфо.Экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад".

"Ни шагу назад, в моем понимании - это осознание того, что дальше отступать нельзя, дальше идти на компромиссы нельзя, что есть такая красная черта, которую ты не готов переступить ни при каких обстоятельствах. Это очень сложное решение и очень сложный выбор. Но, те, кто выбирает этот путь, готовы биться до последнего и это чувствует противник, это чувствует другая сторона. Зачастую, противник это чувствует без слов, благодаря исходящей от тебя энергии", - констатировал Варданян в ходе прямого эфира, в рамках рубрики вопросы-ответы.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что как бы ни было тяжело армянскому народу и азербайджанцам им нужен диалог - диалог цивилизованный, непростой. По его словам, без этого нет будущего.

Варданян также считает, что будущее Армении и Арцаха в руках армянской молодежи, и поэтому они должны быть обеспечены наилучшим образованием, с понимание базовых ценностей и воспитанием любви к родине. По его словам, поэтому необходимо открывать филиалы лучших ВУЗов и воспитывать молодежь.

Меценат также согласился с тем, что взаимодействие частного партнерства - государства позволит стране развиваться и достигать поставленных целей. Варданян убежден, что времена, когда государство имело монополию во всех сферах прошли, и сейчас нужно дать дорогу частному сектору.