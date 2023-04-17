Понедельник, 17 Апреля 2023 22:27

АрмИнфо. Инцидент у села Тех: <рентгеновский снимок> армяно- азербайджанского конфликта. Подобного мнения придерживается к.и.н., ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Эксперт констатировал, что инциденты в Нагорном Карабахе и вдоль армяно-азербайджанской границы- не редкость.

В этой связи он с сожалением констатировал, что они воспринимаются политиками, экспертами и медиа, как рутина.

<Тем не менее, инцидент у села Тех требует к себе пристального внимания. Этот населенный пункт находится в 10 км от армянского города Горис и в 40 км от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно- Карабахской республики. В ходе столкновений 11 апреля там погибли 7 человек. Инцидент у Теха стал первым знаковым событием такого рода после размещения на армянской территории миссии ЕС (EU Mission in Armenia - EUMA).

На сайте миссии на следующий день появилась следующая информация: <Случившийся инцидент в очередной раз продемонстрировал, что в отсутствии делимитированной границы необходимо соблюдать линию 1991 года>. ЕС также призвал конфликтующие стороны <к интенсификации переговоров по делимитации границы, а также свою готовность "поддерживать этот процесс">,- отметил Маркедонов.

По его словам, одним из ключевых соображений официального Еревана при размещении европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном был тезис о неэффективности ОДКБ.

<Организация, мол, лишь призывает к сдержанности участников конфликта, не называет виновных, реагирует вяло. Но на практике оказалось, что и ЕUMA не спешит назвать виновного со всей определенностью. Да и призывы к переговорам и к необходимости воздерживаться от инцидентов в будущем - так себе, ноу-хау. Мало ли схожих стейтментов за долгие годы наплодила Минская группа ОБСЕ. Россия ожидаемо воспользовалась конфузом европейской миссии и указала партнерам из Еревана, а также urbi et orbi на этот факт. Заметим, что вопрос о размещении миссии ОДКБ обсуждается. И, говоря словами официальных представителей МИД РФ, <мяч на стороне Еревана>>,- добавил он.

<Но только ли в конфузе европейцев все дело? Не поднимает ли Техская история более глубокие пласты?

На наш взгляд, поднимает. И сразу несколько. Во-первых, конфликт между Арменией и Азербайджаном- не карабахский, конфигурация межгосграницы и политико-географических очертаний двух - стран- вот ключевая тема, а сел вроде Теха немало>, - подчеркнул он.

Во-вторых, продолжил Маркедонов, сами Баку и Ереван не могут и не хотят достичь взаимовыгодного компромисса, это за них делают разные <брокеры>, в меру своего понимания честности и собственных представлений о прекрасном.

<В-третьих, как никогда ранее в конфликте сильна геополитизация. До 2022 года Запад и Россия не конкурировали открыто на армяно-азербайджанском направлении. Теперь же и сюда пришла пресловутая <the zero sum game>. Теперь любой конфуз и любая оплошность геополитического оппонента используется против него. И поверьте, любые сложности РМК в Карабахе Запад с удовольствием будет смаковать. И вот здесь вопрос уже к прагматике. Стоит ли фокусироваться на геополитическом смаке или лучше не чужое ругать, а свое активно продвигать (умом, конечно понимая чужие просчеты и провалы)>,- полагает он.

Таким образом, считает российский эксперт, Тех дает качественный рентген сегодняшней фазы армяно- азербайджанского конфликта. <И диагноз очень сложный!>, - подытожил он.