Понедельник, 17 Апреля 2023 22:25

АрмИнфо.Коллегия Генпрокуратуры РА под председательством Генерального прокурора Анны Вардапетян 17 апреля утвердила кандидатуру нового заместителя главы ведомства.

<Принимая во внимание, что должность заместителя Генерального прокурора РА является вакантной с 11 апреля 2023 года, Анна Вардапетян в порядке, установленном частью 3 статьи 36 Закона <О прокуратуре>, представила членам коллегии кандидатуру начальника управления Международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Егиазара Авагяна>, - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что члены коллегии положительно оценили кандидатуру Егиазара Авагяна, подчеркнув профессионализм, трудолюбие и высокие человеческие качества кандидата.

Отметим, что Егиазар Авагян (родился 15 июня 1977 года в городе Цахкаовит Арагацотнской области) советник юстиции первого класса. В 2003 - 2005 гг. занимал должность специалист а первой категории отдела экономического законодательства Управления экспертизы правовых актов Министерства юстиции РА, в 2005 - 2006 гг. - должность ведущего специалист аЮридического управления Правительства РА, в 2006 - 2007 гг. - помощник прокурора общин Арабкир и Канакер-Зейтун города Еревана, в 2007 - 2009 гг. - прокурор отдела по защите государственных интересов в иностранных судах Генеральной прокуратуры РА, в 2009 - 2012 гг. - прокурор Управления международно- правовых отношений Генеральной прокуратуры РА, в 2012 - 2015 гг. - старший прокурор Управления международно-правовых отношений Генеральной прокуратуры РА, в 2015 - 2016 гг. - начальник управления международно-правовых отношений Генеральной прокуратуры РА, в 2016 - 2023 гг. - начальник отдела международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РА.