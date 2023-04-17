Понедельник, 17 Апреля 2023 12:05

АрмИнфо. Министр территориального управления инфраструктур Армении Гнел Саносян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны отметили необходимость углубления двустороннего и расширения межрегионального сотрудничества . В частности Саносян и Иманбаев обсудили возможности взаимодействия в энергетической, транспортной, авиационной сферах. В повестке встречи были также вопросы, связанные с проведением 9-го заседания армяно-казахстансокй межправительственной комиссии по экономическим вопросами, которое должно состояться 27-28 апреля.

Согласно источнику, указав на высокий потенциал сотрудничества в ряде сфер, министр отметил в этой связи необходимость в проведении соответствующих работ для реализации последнего.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном вырос в 2.2 раза до $41.9 млн. В частности, экспорт продемонстрировал рост на 67,4%, составив $18.4 млн. импорт - в 3 раза до $23.5 млн.