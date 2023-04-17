Понедельник, 17 Апреля 2023 10:46

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян 16 апреля посетила азербайджанских диверсантов, арестованных на территории Армении.

Как сообщили в офисе омбудсмена РА, Минасян ознакомилась с условиями содержания последних и вопросами обеспечения их прав, в том числе и права на сохранение здоровья.

Во время бесед государственным органам и должностным лицам не было представлено жалоб на пытки или другие виды плохого отношения, в том числе и психологическое давление.

Защитник прав человека констатировала, что упомянутые лица обеспечены должными условиями содержания, в том числе и питьевой водой, пищей, средствами гигиены. По необходимости последние получают медицинскую помощь и обслуживание.

Лица, лишенные свободы, сообщили, что ознакомились с выдвинутым против них обвинением, им был предоставлен бесплатный общественный защитник, а в течение всего производства было обеспечено участие переводчика. Омбудсмен объяснила лицам, лишенным свободы, механизмы защиты их прав, характер ограничений, примененных согласно судебному акту, порядок и сроки их апелляции, а также порядки обращения к Защитнику прав человека.

Отметим, что один из азербайджанских диверсантов был задержан на территории Армении в Сюникской области 9 апреля, а второй 13 апреля. Причем второй азербайджанский диверсант подозревается в убийстве гражданского лица на территории РА - охранника ЗММК. При азербайджанском диверсанте был обнаружен телефон убитого, в котором была видеозапись задержанного, где он говорил, что обезглавил армянина и он герой АР