Пятница, 14 Апреля 2023 15:12

АрмИнфо.В МИД России с иронией ответили депутату от правящей фракции "Гражданский договор" парламента Армении Артуру Ованнисяну.

Так, в заявлении МИД РФ, в частности, говорится: "В ответ на заявления секретаря правящей фракции "Гражданский договор" парламента Армении Артура Ованнисяна относительно того, что ему непонятно требование России дать разъяснение по поводу участия армянской стороны в проводимых США военных учениях в Европе, отмечаем, что, очевидно, он опирается на придуманную им же самим формулировку и сам ей удивляется.

Приводим стенограмму ответа на вопрос официального представителя МИД России М.В.Захаровой на брифинге от 12 апреля:

Вопрос: Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ. Вместе с тем приняла решение участвовать в военных учениях стран НАТО. Как в МИД России смотрят на такую позицию Еревана? Можно ли расценивать это как недружелюбный шаг со стороны Еревана, способный ухудшить двусторонние связи наших стран? Ответ: Не буду повторять и обращу Ваше внимание, что тему Армении и ОДКБ я только что прокомментировала.

Что касается НАТО. Сам альянс продолжает практику активного привлечения к своим манёврам стран-партнёров. Делает это через внедрение натовских стандартов и стремится переформатировать оборонный комплекс этих государств, получить рычаги влияния на их внутри- и внешнеполитические процессы, ход строительства вооруженных сил. Прежде всего, это относится к постсоветскому пространству, которое является для НАТО настоящим полем для геополитической конфронтации с Россией. США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной. Втягивают их в различные форматы взаимодействия, которые носят антироссийский характер, порой русофобский. Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала и созданию новых разделительных линий.

Запросили официальные разъяснения у армянских партнёров насчёт их участия в натовских учениях. С нашей реакцией определимся по получении ответа.

Безусловно, отказ Еревана от проведения манёвров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

Наверное, Артуру Ованнисяну неправильно перевели".