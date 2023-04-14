Пятница, 14 Апреля 2023 13:42

АрмИнфо.Для того, чтобы размещать пограничные войска на границах Армении с Азербайджаном, надо знать эти границы. Об этом 14 апреля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян, комментируя по просьбе журналистов заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что если на границе будут размещены пограничные войска, то возможно снижение эскалации напряженности и предотвращение боевых действий.

<Арарат Мирзоян как себе представляет, где будет проходить эта граница, на которых должны быть размещены пограничные войска?>, - ответил вопросом на вопрос оппозиционер. Он добавил, что согласно избранной нынешними властями политики, речь, скорее всего идет, о вечном отступлении.

<У меня сложилось впечатление, что у нынешних управляющих есть только одна граница - собственные дачи и кабинет премьер-министра, поскольку они только это и защищают>, - сказал оппозиционер, добавив, что был удивлен, когда в результате последней агрессии выяснилось, что здание Национального Собрания охраняется лучше, чем границы страны.

Мамиджанян подчеркнул, что ни в Армении, ни в Арцахе не может быть и речи о безопасности, когда в течение двух дней азербайджанец - убийца спокойно передвигался по территории республики, убив, по предварительным данным, сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. <Если бы тот же азербайджанец вошел в лайв и завил, что Никол- предатель, его очень быстро нашли бы. Хотя вряд ли можно было бы ожидать от азербайджанского солдата подобной формулировки с учетом той наглости, которую проявляют азербайджанцы в период правления Никола Пашиняна>, - отметил Мамиджанян.

На всем этом фоне, продолжил депутат, возникают вопросы к МИД РА. <Знает ли МИД РА о том, что миссия наблюдателей ЕС делится информацией с Азербайджаном? Каким образом, Армения не получает отчетов ЕС, а Азербайджан получает?>, - заявил парламентарий, добавив, что для размещения миссии наблюдателей ЕС на границах РА необходим соответствующий договор, и важно знать, на каком этапе он сейчас находится. <Пока же мы фиксируем, что Баку получает от миссии наблюдателей ЕС больше информации, чем Ереван>, - констатировал оппозиционер.