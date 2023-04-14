Пятница, 14 Апреля 2023 12:47

АрмИнфо.Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой об участии Армении в учениях НАТО непонятны. Об этом 14 апреля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Отметим, что 12 апреля на брифинге Мария Захарова заявила, что Россия запросила разъяснения у Армении по поводу совместных учений с НАТО. <Мы запросили официальное разъяснение у армянских партнеров насчет их участия в НАТОвских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует региональной безопасности>, - заявила Захарова.

По словам Ованнисяна, Армения движется вперед, исходя из своих национальных интересов, предпринимая шаги по повышению боеспособности вооруженных сил страны. <И это продолжится. Республика Армения продолжает развивать теплые, дружеские отношения со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Аналогичные отношения поддерживаются и с другими партнерами, тем самым, делается все возможное для развития и повышения боеспособности своих вооруженных сил>, - сказал Ованнисян.