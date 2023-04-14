Пятница, 14 Апреля 2023 12:00

АрмИнфо. Проект реконструкции ереванского района Конд вступит в практическую фазу. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно источнику, проект в свое время был разработан институтом <Ереван проект> и мэрией французского города Лион. Накануне вице-мэр Еревана Тигран Авинян в сопровождении мэра Лиона Грегори Дусе посетил район, ознакомив французскую сторону с программой реконструкции Конда, имеющего большую историческую и культурную ценность. Авинян рассказал о перспективах развития района.

Стороны отметили, что теплые и дружеские отношения, сложившиеся между двумя городами, являются прочной основой для воплощения в жизнь этого важного градостроительного проекта.

<В ближайшее время к работе приступят армянские и французские специалисты. Цель инициативы - соединить новое и традиционное городской среды, сохранив первоначальный колорит исторического района>, - говорится в сообщении.

Напомним, что еще в 2021 году Комитет градостроительства РА объявил международный открытый архитектурно-градостроительный тендер на строительство района Конд в Ереване. Данный конкурс стал уже третьей попыткой привлечь инвесторов в реализацию программы. В рамках проекта было предложено создать профессиональную рабочую группу с участием архитекторов, строителей, экономистов, социологов, юристов, представителей общественных организация и СМИ, а также художников, скульпторов, этнографов, историков. По периметру прямоугольного сада планировалось восстановить сохранившиеся 2-3- этажные старинные здания, использовать армянскую кухню для ресторанов, кафе, чайных, аттракционов, игр, арт-клубов и т. д. В парке художники смогли бы выставлять свои картины, что соответствовало бы французскому Монмартру.