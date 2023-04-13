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 Четверг, 13 Апреля 2023 17:58
Марианна Мкртчян

МИД: Посещение нацкомиссиями по делам ЮНЕСКО оккупированного Шуши выглядит еще более кощунственным на фоне продолжающейся уже 4 месяца блокады Арцаха

МИД: Посещение нацкомиссиями по делам ЮНЕСКО оккупированного Шуши выглядит еще более кощунственным на фоне продолжающейся уже 4 месяца блокады Арцаха

АрмИнфо.Строго осуждаем состоявшийся 8 апреля визит делегации национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов Международной организации тюркской культуры в оккупированный армянский город Шуши. Об этом говорится в заявлении МИД НКР в связи с посещением делегации национальных комиссий по делам ЮНЕСКО оккупированного города Шуши.

"Очевидно, что данное незаконное посещение, а также проведение иных подобных мероприятий в оккупированном армянском городе Шуши направлены на легитимизацию Азербайджаном и его союзниками результатов развязанной Баку в 2020 году агрессивной войны и незаконного применения силы против Республики Арцах и ее народа. Вновь подчеркиваем, что город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах", - подчеркнули в МИД Арцаха.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что посещение национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Шуши выглядит еще более кощунственным и провокационным на фоне продолжающейся уже 4 месяца незаконной блокады Арцаха, а также систематического уничтожения армянских религиозных, исторических и культурных памятников и фальсификации их идентичности на территориях, перешедших под контроль вооруженных сил Азербайджана, в том числе в древнем армянском городе Шуши, и упорного воспрепятствования властями Азербайджана направлению оценочной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для проведения инвентаризации и оценки состояния объектов культурного наследия.

"Такими действиями азербайджанские власти стремятся добиться от представителей отдельных государств и международных структур молчаливого одобрения своих преступных планов по осуществлению этнической чистки, имеющей целью оставить Арцах без армян и следов многовекового армянского присутствия. Злоупотребление родственными узами стран и народов для фальсификации истории и продвижения собственных политических нарративов неприемлемо и не способствует укреплению мира и взаимопонимания между народами.

В этой связи вновь напоминаем, что продолжающиеся со стороны Азербайджана акты вандализма и осквернения в отношении армянских церквей и других памятников культуры и религии в Арцахе, в том числе в оккупированном армянском городе Шуши, грубо нарушают нормы международного права, а также решение Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении обеспечительных мер", - резюмировали в МИд Арцаха. 

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