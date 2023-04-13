Четверг, 13 Апреля 2023 13:33

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщило о задержании второго азербайджанского военнослужащего на территории страны.

"13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий", - говорится в сообщении МО РА.

Напомним, что несколько дней силовые структуры Армении искали на территории Армении азербайджанских военнослужащих. Ранее, в селе Ашотаван был задержан азербайджанский военный, который как рассказал изначально, заблудился на местности. Он сообщил, что с ним было еще двое военнослужащих. Их пока найти не удалось. Позже стало известно, что он сбежал из-за плохого обращения в ВС АР.

Добавим, что ранее МО Азербайджана заявило о пропаже двух азербайджанских военнослужащих в направлении Нахиджевана. Согласно оборонному ведомству, военнослужащие заблудились на местности из-за плохих погодных условий