Четверг, 13 Апреля 2023 11:25

АрмИнфо.Правительство Армении 13 апреля на очередном заседании минутой молчания почтило память погибших военнослужащих в результате очередной азербайджанской провокации у села Тех Сюникской области РА.

Напомним, что 11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открыла огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС.

<Четверо военнослужащих ВС Армении погибли, самоотверженно защищая суверенную территорию РА. Почтим минутой молчания память погибших>, - заявил премьер-министр Никол Пашинян, открывая заседание кабмина.

По его словам, вопреки усилиям армянской стороны, к сожалению, не удалось, осуществить размещение погранвойск на армяно-азербайджанской границе у села Тех Сюникской области РА без обострений.

Как указал премьер, ситуация требует детального изучения, в том числе, для оценки мер по защите границы на данном участке. <Провокационные действия Азербайджана противоречат заявлениям по итогам встреч в Праге 6 октября 2022 года и 31 октября в Сочи>, - сказал он.