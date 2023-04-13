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АрмИнфо.Правительство Армении 13 апреля на очередном заседании минутой молчания почтило память погибших военнослужащих в результате очередной азербайджанской провокации у села Тех Сюникской области РА.
Напомним, что 11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открыла огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС.
<Четверо военнослужащих ВС Армении погибли, самоотверженно защищая суверенную территорию РА. Почтим минутой молчания память погибших>, - заявил премьер-министр Никол Пашинян, открывая заседание кабмина.
По его словам, вопреки усилиям армянской стороны, к сожалению, не удалось, осуществить размещение погранвойск на армяно-азербайджанской границе у села Тех Сюникской области РА без обострений.
Как указал премьер, ситуация требует детального изучения, в том числе, для оценки мер по защите границы на данном участке. <Провокационные действия Азербайджана противоречат заявлениям по итогам встреч в Праге 6 октября 2022 года и 31 октября в Сочи>, - сказал он.
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|Участок границы у села Тех в Сюниской области Армении продолжает оставаться проблематичным - министр обороны
|Глава МИД РА: Переговорный процесс с Азербайджаном никогда не прекращался
|Никол Пашинян не исключил наличия иностранной агентуры в рядах ВС РА
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|Опубликован обновленный доклад Омбудсмена РА о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады Азербайджаном Арцаха
|Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО
|Захарова: У наших армянских и азербайджанских партнеров имеются детальные предложения по разблокировке Бердзорского коридора
|Москва: Оттепель в отношениях между Ереваном и Анкарой поспособствует оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе
|Брюссель призвал Ереван и Баку интенсифицировать переговоры по делимитации границы и предложил помощь в этом вопросе
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|Никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было - депутат
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|В Армении будет внедрена новая система аттестации сотрудников Полиции
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|В НС могут состояться слушания по ситуации вокруг села Тех Сюникской области РА
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