Среда, 12 Апреля 2023 19:04

АрмИнфо. Солдат вооруженных сил Азербайджана вместе со своим сослуживцем просто сбежал со своих позиций и оказался на территории Армении. Об этом 12 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС Вилена Габриеляна о возможности обмена азербайджанского солдата на армянских военнопленных.

По словам премьер-министра, в результате проведенных следственных мероприятий стало ясно, что солдат ВС Азербайджана подвергался неуставным отношениям. При этом, он не заявлял о своем намерении вернуться в Азербайджан, а по международным обязательствам Армения в таком случае не имеет права возвращать человека силой. Между тем, по данным армянской стороны, продолжил глава правительства, второй солдат, который пока разыскивается, выразил желание вернуться на родину.

Пашинян, указав на факт беспрепятственного перехода границы Армении солдатами азербайджанской армии, подчеркнул необходимость отдельного расследования данного обстоятельства. Он напомнил о событии середины марта текущего года, когда военнослужащий ВС Армении заблудился, после чего в течение нескольких часов смог вернуться, пройдя сквозь 20 позиций азербайджанских войск.

Тем самым, исходя из сказанного премьер-министр РА выразил сомнение в возможность обмена азербайджанского солдата на армянских военнопленных.

Напомним, что 10 апреля Минобороны Армении сообщило о выявлении на территории республики и задержании азербайджанского военнослужащего.