Среда, 12 Апреля 2023 17:35

АрмИнфо. ЕС выражает сожаление по поводу вооруженных столкновений, в результате которых вчера на армяно-азербайджанской границе в районе н.п. Тех были убиты или ранены несколько армянских и азербайджанских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь ЕС в связи с последними инцидентами на армяно-азербайджанской передовой.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает, что в отсутствие делимитации границы необходимо соблюдать линию 1991 года и отводить силы любой из сторон на безопасное расстояние от этой линии во избежание повторения подобных инцидентов.

Необходимо соблюдать предыдущие обязательства, в том числе принятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. ЕС также призывает к интенсификации переговоров по делимитации границы и по-прежнему готов поддерживать этот процесс.

Мы вновь призываем к сдержанности и урегулированию всех споров мирными средствами. ЕС продолжает поддерживать эти усилия, в том числе на самом высоком уровне, а также посредством присутствия миссии ЕС в Армении", - говорится в сообщении Брюсселя.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.

Добавим также, что сегодня в армянском сегменте тг-каналов была растиражирована информация о том, что якобы, накануне, "МИД Армении полдня безуспешно уговаривал командира наблюдательной миссии Евросоюза Маркуса Риттера выдвинуться на армянские позиции у села Тех, подвергшиеся обстрелу со стороны Азербайджана. Миссия ЕС отказалась даже в сопровождении армянских военных посетить само село".

Напомним, что долгосрочная миссия ЕС на территории РА приступила к работе 23 января текущего года в составе 100 специалистов.