Среда, 12 Апреля 2023 17:31

АрмИнфо. 11 апреля на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск в районе н.п. Тех произошел вооруженный инцидент. Об этом 12 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, по имеющимся данным есть погибшие и раненные. Находившиеся в данном районе представители российских вооруженных сил и погрануправления ФСБ РФ вступили в незамедлительный контакт с ответственными лицами в Армении Азербайджане и приняли меры по деэскалации. Случившееся еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности, а также неукоснительного соблюдения комплекса мер трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - резюмировала она.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. За Родину головы сложили: Артур Саакян (1999 г.р.), Мкртич Арутюнян (1989 г.р.), Генрик Кочарян (1997 г.р.), Нарек Саркисян (1994 г.р.).

Добавим, что все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.