Среда, 12 Апреля 2023 17:17

АрмИнфо. Заместитель министра обороны РА Арман Саркисян не исключает возможности новых провокаций со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом он заявил 12 апреля журналистам.

<Ничего исключать нельзя>, - сказал замминистра, отказавшись предоставить полноценную информацию о вчерашнем инциденте вокруг села Тех Сюникской области Армении. <Мы вчера очень интенсивно предоставляли информацию обо всех изменениях, и будем продолжать в том же духе>, - отметил Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, что азербайджанцы дислоцируются на территории Республики Армения и ведут фортификационные работы, замминистра заметил, что аналогичные работы ведет и армянская сторона. <Мы также проводим инженерные работы, и вчерашняя провокация произошла именно на том месте, где эти работы проводились>, - сказал Саркисян, призвав следить за официальными сообщениями.

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех ВС Азербайджана атаковали позиции армянских сил, которые проводили на этом участке инженерные работы. Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным. ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв км суверенных территорий РА на этом участке.