Среда, 12 Апреля 2023 11:06

АрмИнфо.Посольство Германии в Армении переходит на систему листа ожидания при приеме заявок на получение визы.

Согласно сообщению дипмиссии, это обусловлено тем, что система онлайн-визовой очереди перегружена из-за большого потока заявителей.

"Все зарегистрированные заявители получают письмо с подтверждением регистрации. В связи с ограниченными сервисными возможностями посольства, время ожидания может быть увеличено до 5 месяцев. Посольство принимает меры по его снижению, расширяя свои возможности и передавая прием дел на аутсорсинг частной компании.

Посольство назначает день и время и приглашает на собеседование, уведомляя зарегистрированного заявителя заранее, примерно за 3 недели", - подчеркнули в дипмиссии. Все другие визовые уведомления можно найти на веб-сайте посольства по следующей ссылке: https://eriwan.diplo.de/am-hy/service/visa-informationen.