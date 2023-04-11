Вторник, 11 Апреля 2023 15:07

АрмИнфо. Родные военнопленных из Ширакской области, третий года находящихся в заточении в тюрьмах Азербайджана с утра 11 апреля перекрыли межгосударственную трассу Гюмри - Бавра, ведущую к грузинской границе.

Собравшиеся требуют вернуть им их близких, которые вот уже третий год находятся в заложниках у Азербайджана. Собравшиеся сетую на то, что в вопросе возвращения их близких нет прогресса, и они продолжают удерживаться в Баку по прошествии такого длительного срока.

Напомним, что военнослужащие из Ширакской области были взяты в плен на боевых позициях Хцаберда Гадрутского района Нагорного Карабаха 13 декабря 2020 года. Из 62 двух военнопленных, 26 продолжают удерживаться в плену по сей день. Азербайджан отказывается их возвращать на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества. Добавим также, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Баку в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года об обмене пленными и военнопленными по принципу "всех на всех". Более того, армянские пленные подвергаются пыткам и жестокому обращению в плену, многие были замучены до смерти.